Al-Qaeda sidemed ja printsessi miljardid: Morgan Stanley piinlikud möödalaskmised

Morgan Stanley, USA panganduse üks suurkujudest, on oma varahaldusäri kasvatamise tuhinas sattunud tõsiste süüdistuste alla. Sisemised dokumendid ja vilepuhujate lood paljastavad, kuidas puudulikud rahapesukontrollid ja kiirustamine jõukate klientide värbamisel on toonud panga üsna piinlikusse olukorda, kirjutas The Wall Street Journal.