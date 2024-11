Euroopa Komisjon: Eesti tuleva aasta eelarvekava ei ole suunistega kooskõlas

Seda seetõttu, et komisjoni 2024. aasta sügisprognoosi järgi ületab Eesti netokulude kumulatiivne kasv 2024. ja 2025. aastal riigi keskpika perioodi eelarvekavas ette nähtud maksimaalset taset 0,4 protsendiga SKTst. Seetõttu kutsub komisjon Eestit üles võtma vajalikke meetmeid, et viia 2025. aasta eelarvepoliitika nõukogu soovitusega kooskõlla, teatas komisjon.

Kaheksa euroala liikmesriigi eelarvekava loetakse eelarvesoovitustega kooskõlas olevaks, seitsme liikmesriigi kava ei ole täielikult kooskõlas, üks ei ole kooskõlas ja ühe puhul on oht, et see ei ole kooskõlas.