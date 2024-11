Ettevõtjad: uute maksude asemel tuleks olemasolevad kokku korjata

Ettevõtjate ettepanekud kasvu soosiva majanduskeskkonna loomiseks puudutasid suuresti liigselt vohavat bürokraatiat: pakuti, et seadusloome tuleks külmutada, et regulatsioonide arvu võiks kärpida tagasi sajandi alguse juurde. Juhiti tähelepanu, et uute maksude loomise ja vanade tõstmise asemel tuleks esmalt juba kehtivad maksud kokku koguda – ausate ettevõtjate arvel eeliseid leidvaid maksupettureid tegutseb nii ehituses, turismisektoris kui mujalgi.