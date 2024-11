Eesti roheinvesteeringute platvorm Grünfin lõpetab tegevuse

Grünfini kaasasutaja Triin Hertmanni sõnul on ettevõte viimase aasta jooksul oma hallatavate varade mahtu kasvatanud 80% võrra, kuid ambitsioonide kogumis ei vastanud seegi asutajate ja investorite ühistele ootustele. «Meie eesmärk oli kasvatada Grünfin üleeuroopaliseks roheinvesteeringute platvormiks, paraku erinevatel põhjustel ei ole see realiseerunud. Meie otsus on tegevus lõpetada viisil, kus ettevõtte omanikud küll rahaliselt kaotavad, kuid 98% hallatud kliendiportfellidest on plussis ja nende vahendid tagastatakse klientidele. Loodame, et kõik meie kliendid leiavad uue koha kus oma vara edasi kasvatada ja jätkavad investeerimisega,» sõnas Hertmann.