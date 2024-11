Mercedes-Benz kärbib miljardeid: hiigelautotootja otsib keerulistest aegadest väljapääsu

Ettevõte selgitab, et finantsraskused on tingitud keerulisest globaalsest majanduskeskkonnast. Neid mõjutavad ka Hiina turu tugev konkurents ja elektrisõidukitele ülemineku suured kulud. Kuigi kärpimise täpsed plaanid pole veel selged, rõhutab Mercedes-Benz, et efektiivsuse parandamine on oluline finantsstabiilsuse ja paindlikkuse säilitamiseks.