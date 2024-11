Kohvihinnad tõusid kõrgeimale tasemele alates 1997. aastast

Selle aasta jooksul on kohvifutuuride hinnad tõusnud juba 64%, kirjutas Bloomberg. Arabica, üks hinnatumaid kohvisorte, mida eelistatakse erikohvide valmistamiseks, kallines esmaspäeval lausa 3%. Kohvi hinnad on sel aastal järsult tõusnud, kuna peamised tootjariigid nagu Brasiilia ja Vietnam on hädas pakkumise ja nõudluse probleemidega. Ka robusta, mida sageli kasutatakse lahustuva kohvi tootmiseks, on hinnas jõudnud kõrgeimale tasemele 1970. aastatest alates.