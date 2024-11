Komisjoni otsus: Eesti riigiabi Tartu Agrole on vastuolus ELi riigiabi eeskirjadega

Euroopa Komisjon on jõudnud järeldusele, et põllumajandusmaa rentimine eraettevõttele AS Tartu Agro turuhinnast madalama hinnaga ei ole kooskõlas Euroopa Liidu (EL) riigiabi eeskirjadega ning Eesti peab ettevõttelt riigiabi koos intressidega tagasi nõudma.