E-poed on hädas saritagastajatega. Kas pahatahtlikku tegevust peaks reguleerima?

Euroopa tarbija on hakanud e-poodidest kaupa «igaks juhuks» rohkem tellima, kui plaan alles jätta, mistõttu on tagastuste hulk hüppeliselt kasvama hakanud. Kuna tegemist on asjatu ning aina kasvava jalajäljega, siis kas seda peaks kuidagi ohjeldama või põhjendama?