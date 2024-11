Eesti Pank: palgakasvu kiirenemine on tõenäoliselt ajutine

Eesti Panga ökonomisti Orsolya Soosaare sõnul jääb kolmandas kvartalis toimunud palgakasvu kiirenemine tõenäoliselt ajutiseks, sest tööturul on endiselt vaba tööjõudu ja on oodata, et järgmisel aastal kasvavad avaliku sektori palgad aeglasemalt.