Eesti hotellid ja restoranid tervitavad paindlikke töölepinguid soosivat seaduseelnõu

«Paindlikumad töösuhted on juba mõnda aega olnud tavapärane töövorm, mida paraku seadus seni ei ole soosinud. Nii on olnud seaduse kaasajastamine tööturu vajadustega sobivaks EHRLi ja tööandjate prioriteet, millele riik on tänaseks vastu tulnud muutmise eelnõuga,» sõnas liidu tegevjuht Killu Maidla.