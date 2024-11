Eesti Energia pressikonverents. Fotol Juhatuse esimees Hando Sutter (lipsuga), juhatuse liige Andri Avila (prillidega). Eesti Energia press release. The sales revenue for Estonian state-owned energy group Eesti Energia in the third quarter of 2018 totalled €199.7 million, up 26.7% on year. In the picture Eesti Energia CEO Hando Sutter (tie) and CFO Andri Avila (glasses). tl/Foto Tairo Lutter/EESTI MEEDIA

Foto: Tairo Lutter