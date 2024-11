Soome tööjõuekspert: vanemaealised töötajad on väärtus, hinnake neid!

Tema sõnul on kõige hullem see, et värbajad peavad kohati juba 50-aastaseid kandidaate töötamiseks liiga vanaks. Siiski lükkavad viimased aju-uuringud ümber paljud vananemisega seotud eelarvamused: inimesed on võimelised kogu elu jooksul uusi asju õppima.