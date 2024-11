Hando Sutteri kommentaar

Positiivne on, et raport suures osas avalikuks tehti, muidu oleks paljud süüdistused jäänudki kuulujutu tasemele. Tegemist on väga mahuka lugemisega. Eesti Energia teemade ulatus ja sisu aga ongi üsna kompleksne ning seda pinnapealselt kajastada ei saa.