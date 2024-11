Eestlased on ettevõtlik rahvas - igal aastal luuakse Eestis tuhandeid uusi äriühinguid.

Eesti on riskikapitalifondide investeeringute mahult sisemajanduse kogutoodangu kohta maailmas esikohal. Kuid see pole ainuke esikoht. Maailmapanga andmeil asutatatakse maailmas kõige rohkem uusi äriühinguid inimese kohta just Eestis.