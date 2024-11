Venemaa sõltumatu meediakanal Verstka töötas läbi viimaste aastate kohtulahendid ja selgitas välja, et sõjast naasnud sõdurid on tapnud vähemalt 242 inimest. Veel 227 on saanud raskeid vigastusi.

Paljud kurjategijad on endised vangid, kes said armu pärast sõjas osalemist palgasõdurite rühmituse Wagner koosseisus, mis nüüd kuulub Venemaa kaitseministeeriumi alla. Ainuüksi Wagner on hinnanguliselt värvanud sõja jaoks ligi 50 000 vangi. See suundumus kajastub ka kuritegevuse statistikas. Aastal 2023 kasvas raskete kuritegude arv Venemaal peaaegu 10 protsenti ning sõjaväelaste poolt toime pandud kuritegude arv kasvas 2023. aasta esimesel poolel võrreldes eelmise aastaga enam kui kaks korda.