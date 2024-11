Ettevõte ostab kokku vanu analoog- ja digikaameraid, teeb need korda ja müüb edasi, kusjuures müüdavate digi- ja analoogkaamerate suhe on pooleks. Ettevõtte juht Jussi Lehmus ei teinud saladust, et üldjuhul makstakse kaamera müüjale välja pool sellest hinnast, millega ettevõte müüb kaamera edasi. Kuid kui kaamera vajab tõsisemat hooldust, siis on ka kokkuostuhind väiksem.