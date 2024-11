Nordica lennupersonali hirm: kas kordub Estonian Airiga juhtunu ja palgad jäävad saamata

Uudis Nordica tegevuse lõpetamisest on veel värske ja transpordi ametiühingu esimees Üllar Kallas ütles, et nende poole pole küll keegi pöördunud saamata jäänud palgamurega. Kallas nentis, et Nordica kasutas palju renditööjõudu, mis tähendab, et nende puhul ei pea Nordica koondamisprotsessi ette võtma.