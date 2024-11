«Ootamatult» tulnud talv kolmekordistas kindlustuskahjude arvu

«Reedene tööpäev algas meil küllaltki kiirelt, sest järjest hakkasid kohale jõudma neljapäeva ja reede hommiku kahjuteated. Tavapärasega võrreldes on praegu olnud kahjuteadete hulk kolmekordne,» märkis Balcia sõidukite kindlustuste tootejuht Timo Semjonov. «Kuigi lume tulekut ennustati ette, siis ikkagi tuli see nii mõnelegi ilmselt ootamatult. Oli omajagu ees seisma jäänud autodele tagant sisse sõitmisi kui ka maanteel kraavi libisemisi. Üks lausa selline, et sõiduki pidi maha kandma, sest kõik selle turvapadjad läksid lahti. Õnneks siiski meie klientidel oluliste vigastustega õnnetusi ei juhtunud.»