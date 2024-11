MicroStrategy ja selle ebaharilik «bitcoini tootlus»: kas tühi optimism või geniaalne matemaatika?

MicroStrategy on kunagine tagasihoidlik tarkvarafirma, kes nimetab end bitcoin'i (BTC) varasalveks, keskendudes peamiselt krüptoraha ostmisele ja hoidmisele. Ettevõte on investorite tähelepanu pälvinud uudse, kuid mõneti segadusttekitava mõõdiku – «BTC tootluse» – abil, kirjutas The Wall Street Journal. See mõiste, mida firma tutvustas augustis, ei tähenda dividende ega intressimäärasid, nagu investorid tavaliselt arvaksid. Selle asemel mõõdab see, kui palju bitcoin'e iga aktsia kohta ettevõttel on, võttes arvesse erinevaid ajaperioode.