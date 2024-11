Eesti pensionid tõusevad kiiremini kui mediaanpalk

Statistikaameti andmeil oli Eesti elanike keskmine brutopalk teises kvartalis 2007 eurot kuus, mis on 2021. aasta teise kvartali keskmise palgaga võrreldes 20 protsenti kõrgem. Mediaanpalk kasvas Eestis samal ajal 21 protsenti, 1641 euroni, mis on samas suurusjärgus kolme aasta taguse keskmise palgaga. Mediaanpalk tähendab, et poolte elanike palgad on sellest väiksemad, poolte palgad aga suuremad.