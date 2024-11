Kolm võimalust, mida teha lahku minnes ühise laenuga

Kolmas variant on ka edasi üheskoos laenu maksta ning olla koos kinnisvara omanikud, ent see on Hakiaineni sõnul riskantsem. «Eraldi koliva inimese kulud kasvavad märgatavalt, sest tal on vaja maksta lisaks ühise laenu tasumisele ka näiteks üüri, uue kodu jaoks sisustust jne. Samuti on tal raskem saada pangast uut laenu, sest tema kulud on suuremad. Lisaks on tõenäoline, et see ühine kodu müüakse tulevikus ikkagi maha ning siis on nii ehk naa vaja vara jagamisega tegeleda.»