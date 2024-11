See masin näitab, kuidas automaksu mitu korda väiksemaks saada

Poliitikute väljamõeldud automaks, mis uuest aastast kehtima hakkab, peaks riigikassasse tooma aastas üle 200 miljoni euro. Kuid juba on hakanud kostma nurinat, kuidas maks pole korralikult läbi mõeldud, nii et võib juhtuda, et ühe ja sama masina eest võib maksta väga erinevat hinda.