SEB: Eestit kaks aastat räsinud majanduslangus on näiline

Nestor märkis pressiteates, et kuigi majanduslangus on tänaseks läbi, on Eesti sisemajanduse kogutoodang (SKT) 2022. aastal saavutatud tipuga võrreldes ligi 6 protsenti väiksem. «Vaadates Eesti varasemat ajalugu, siis võiks niivõrd suur SKT langus endaga kaasa tuua ka paariprotsendise tööhõivemäära kukkumise. Ent midagi sellist pole juhtunud. Kui 2022. aasta hakul oli Eesti tööhõivemäär 69 protsenti, siis selle aasta kolmandas kvartalis oli tööga hõivatud 69,1 protsenti kõigist 15–74-aastastest inimestest. Eriti kummaliseks muudab selle tõik, et samal ajavahemikul saabus Eestisse Ukrainast üle 50 000 sõjapõgeniku, kelle manduv majandus näiliselt ilma igasuguse takistuseta alla neelas,» kirjeldas analüütik.