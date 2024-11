Ekspert selgitab, kuidas auto talveks valmis panna

Õige kütus, töökorras aku ja tahmafiltrid

Neil, kellel on tööauto ning sõidukil on tööandja poolt paigaldatud jälgimisseade, soovitas Vatt paluda see talvehooajaks seadistada madala energiatarbimise režiimile. See hoiab ära ootamatu aku tühjenemise, kuna GPS-seadmed võivad aku tühjaks laadida juba 3-4 päevase seismise järel, eriti väikese igapäevase läbisõidu korral. Diiselmootoriga autod on külma suhtes tundlikumad kui bensiinimootoriga autod, seetõttu on eriti oluline, et autojuht oleks teadlik sõiduki talvistest eripäradest.