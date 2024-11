Uuring selgitas välja, kui palju Eesti inimesed kuus kodulaenu maksta jaksavad

Korter Tallinnas Mustamäel. Pilt on illustratiivne.

Luminori tellitud ja Norstati läbiviidud ülebaltilise uuringu kohaselt soovib 55 protsenti koduostu plaaniga Eesti inimestest, et nende igakuine laenumakse ei ületaks 600 euro piiri; ühtlasi selgub, et inimesed on valmis kodulaenumakseteks eraldama igakuiselt oluliselt rohkem raha kui üürile.