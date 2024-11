Investoritel on võlakirjade märkimiseks jäänud veel kolm päeva. Minimaalne märkimispiir on 100 eurot.

«Tagatud võlakirjade avalik pakkumine on AS Longo Groupi jaoks oluline samm, mis näitab meie pühendumust luua väärtust oma investoritele ning tugevdada meie positsiooni Baltikumi juhtiva kasutatud autode jaemüüjana. Fikseeritud 10% aastase intressimäära ja igakuiste väljamaksete abil on meil hea meel pakkuda atraktiivset, stabiilset ja prognoositavat investeerimisvõimalust laiale investorite ringile,» ütles AS Longo Groupi asutaja ja juhatuse esimees Edgars Cērps.