Aktsia hind on 19 eurot. 6. detsembrini kestval pakkumisel müüakse miljon aktsiat võimalusega suurendada pakkumist 500 000 aktsia võrra.

Praegu on fondil 10 819 796 aktsiat. Kui pakkumisel märgitakse miljon aktsiat, moodustab see 9,2 protsenti seniste aktsiate arvust ja 1,5 miljoni aktsia märkimisel 13,9 protsenti. Senistele investoritele supp lahjeneb, kui ei märgita uusi aktsiaid juurde. Senistel aktsionäridel on märkimisel eesõigus samas suhtes senise aktsiate arvuga suhtena kõikidesse aktsiatesse.