Tõeline rakett: see Rootsist pärit firma jätab teised tehnoloogiahiiud kaugele seljataha

Suurtest tehnoloogiaaktsiatest on Spotifyst parem olnud ehk vaid mikrokiipide tootja Nvidia.

Aasta algusest on ka Eestis väga populaarse voogedastusplatvormi aktsia hind hüpanud 2,4 korda, kahe aastaga üle viie korra.

Aktsia hinna hoogsa tõusu põhjus on lihtne. Spotify positsioon muusika maksulisel voog­edastusturul paistab muutuvat üha tugevamaks, mistõttu usuvad analüütikud, et ettevõttel on veel ruumi hindade tõstmiseks.