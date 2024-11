Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda tunnustas parimaid

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPKK) jagas lõikuspeol aumärke ja nimetas uue auliikme. Kõrgeima tunnustuse, EPKK auliikme tiitli, pälvis Uno Kaldmäe – kauaaegne Eesti Leivaliidu president ja rukkileiva propageerija. Kaldmäe töö toidusektori arendamisel ning panus hariduse edendamisse on olnud märkimisväärne. Ta on aidanud välja töötada pagari ja kondiitri kutsestandardeid ning koostada erialakirjandust.

«Aastad on mulle palju andnud ja mul on hea meel, et olen saanud olla ümbritsetud tarkadest inimestest,» ütles Kaldmäe. Ta tõdes, et kuigi pagari- ja leivatööstuse olukord on praegu keeruline, tulevad tugevamad sellest kriisist välja veelgi tugevamana. «Valitsejad tulevad ja lähevad, aga põllumehed ja toidutootjad jäävad,» lisas ta.