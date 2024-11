Marjorie Greene, Musk ja Ramaswamy: Skandaalid ja ambitsioonid koonduvad DOGE tiimi!

USA esindajatekoja liige Marjorie Taylor Greene määrati uue allkomitee juhiks, mille eesmärk on teha koostööd president Donald Trumpi loodud Valitsuse Efektiivsuse Osakonnaga (Department of Government Efficiency, DOGE). Organisatsioon, mille eesotsas on tehnoloogiaettevõtja Elon Musk ja ärimees Vivek Ramaswamy, keskendub valitsuse bürokraatia vähendamisele ja tõhususe parandamisele.