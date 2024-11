Kommersanti andmetel on lennufirmad peatanud lennud 34 Airbus A320/A321neo lennukiga, mis on pool selle perekonna lennukitest Venemaal. Mõned lennukid on pandud reservi, et säästa mootorite eluiga enne kõrghooaega, kuid 15-20 lennukit ei pruugi enam kunagi lendama hakata.