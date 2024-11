Eesti Energia AS juhatuse esimees Andrus Durejko.

Eesti Energia juhatuse esimees Andrus Durejko kinnitas kommentaarina värskele kontserni tegevuse erikontrolli aruandele, et eesmärk on ehitada tugev ja tulemuslik energiakontsern, et täita omaniku ehk Eesti riigi seatud eesmärke.