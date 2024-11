Rheinmetall sai tellimuse võrguettevõtja 50Hertz projekti OST-6-1 raames ning see sisaldab meretuulepargi akvatooriumis lõhkekehade tuvastamist ja kõrvaldamist. Tehingusummat kontsern ei avaldanud, öeldes vaid, et tegemist on miljonites kahekohalise summaga.