Kai Realo: liigume eemale majandusmudelist, kus kõige aluseks on kasumi teenimine

Realo vastas, et näeb tulevikus suurt muutust. «Mina ise usun seda, et me ikkagi liigume ringmajanduse suunas, mis on täiesti erinev lineaarmajandusest, kus kõige aluseks oli ainult kasumi teenimine ja täiesti ressurssidest ja kõigest muust mittearvestav tegutsemine. Ma usun sellesse, et ringmajandus toob tasakaalu selle vahel, mis on ettevõtjate huvid ja mis on ikkagi see keskkonnahuvi selle juures,» rääkis ta.