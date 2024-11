Mida rohkem on elektrivõrgus tarbimist, seda soodsamaks läheb see tarbitava ühiku kohta võrgu ülalpidamise seisukohalt. Küll aga töötab see loogika ainult siis, kui tarbimise kasvuga koos kasvab ka meie oma tootmisvõimsus, kirjutab Mario Kadastik arvamusloos ERRi uudisteportaalis.