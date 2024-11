Viimsi vald tõstab Prangli saare piletihindu, et turistide arvu piirata

Viimsi vald leiab, et suur turistide arv põhjustab Prangli saarel kommunaalprobleeme ning ehkki regionaalministeeriumile saadetud kirjas seisab, et saarele viival laeval turistipileti hinna tõstmisega soovitakse külastajate hulka vähendada, rõhutas Viimsi abivallavanem, et olulist langust siiski ei soovita, kirjutab ERR.