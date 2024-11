Gabariitse terase eest saab novembris 220 eurot tonnist ehk neli protsenti vähem kui oktoobris. Ka aastases võrdluses on hind samas mahus languses. Romusõiduki 200-eurone tonnihind on kuuga teinud läbi seitsmeprotsendise languse, aastases võrdluses on aga hind kahe protsendiga miinuses.