Tallinna Tehnikaülikoolile tehti virtuaalrahas ebatavaline annetus

Tallinna Tehnikaülikooli rektori Tiit Landi sõnul tähistab see annetus omamoodi uut etappi ülikooli arengufondi arengus. «Tegemist on esimese annetusega virtuaalrahas, mis mitmekesistab arengufondi varasid, selle väärtust ja kestlikkust,» märkis Land.

«Kuigi tokenites annetamine ei ole Eestis tavapärane, siis arvame, et on oluline laiendada vääringute ringi, milles on harjutud annetusi vastu võtma. Leiame, et arengufondil peaks olema varasid, mis aitavad neil alustada uusi projekte või katta annetuste puudujääki, kui peaksid tulema majanduslikult kitsamad ajad,» ütles InFTF MTÜ juhatuse liige Bharath Chari.

«Token-annetus on pikaajalise väärtusega ja võimaldab meil ülikooli toetada ka nendel hetkedel kui majanduspilt on keeruline ning ettevõtete poolne toetus on jäänud väiksemaks,» selgitas arengufondi juhataja Elinor Toming. Ta lisas, et arengufondi eesmärk on annetuste väärtust kasvatada – olgu selleks annetuste võimalikult pikaaegne hoidmine või turul õigel hetkel realiseerimine ning edasi kasvatamine. «Tahame tokenditega toetada valdkondi, mis on ülikoolile ja Eesti majandusele olulised näiteks viie, kümne või kahekümne aasta pärast,» ütles Toming.

InFTF on koostöös arengufondiga TalTechi tudengeid toetanud juba mitmeid aastaid ning jaganud selle aja jooksul pea sada stipendiumit.

SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond on loodud 1998. aastal, et toetada tehnikaülikooli üliõpilasi ja teadlasi stipendiumitega ning panustada uutesse projektidesse, mis on kooskõlas ülikooli arengukavaga. Peamiselt tegeleb arengufond eraisikute ja ettevõtete poolt toetatud stipendiumite väljaandmisega. Aastane stipendiumite maht ulatub enam kui 500 000 euroni. Lisaks plaanib arengufond ülikooli juurde luua evergreen fondi.

InFTF MTÜ on Eestis asuv mittetulundusühing, mis on pühendunud finants- ja sotsiaalse kaasatuse edendamisele maailmas. Kasutades avatud plokiahela tehnoloogiaid, vähendab InFTF lõhet väheteenindatud kogukondade ja finantsteenuste vahel. Fond keskendub rahaülekannetele, läbipaistvatele annetuste platvormidele, stipendiumitele, uuenduslike tehnoloogiate uurimisele ja energiatõhusatele lahendustele.