Longo: Group: võlakirjade emiteerimine on kasvuvõimalus ettevõtetele

Ajal, mil pangad suhtuvad Balti ettevõtete rahastamisse ettevaatlikult, on võlakirjad osutunud tõhusaks kapitali kaasamise vahendiks. Seda tõendab ka hiljutiste edukate emissioonide nimekiri: Eleving Group, Holm Pank, Grindeks ning nüüd ka Longo Group.

Võlakirjaturg on viimasel viieteistkümnel aastal märkimisväärselt kasvanud, ulatudes 2023. aastal 34 triljoni dollarini. Kuigi USA ja Hiina domineerivad seda turgu, on Euroopal, eriti finantsvõlakirjade valdkonnas, veel märkimisväärne kasvupotentsiaal. Soodne rahapoliitika on võimaldanud ettevõtetel laenata soodsatel tingimustel.