Maksumaksja agoonia lõppes aimatult Nordica pankrotiga

November on Eesti lennunduse must kuu. 2015. aasta kooljakuul löödi hingekella Estonian Airile, eile helises pankrotikell selle järeltulijatele Nordic Aviation Group ja Regional Jet. Taas purunes unistus Eesti riiklikust lennufirmast, mis eestlasi igasse maailma otsa lennutaks.

Maha jääb sellest Nordica juhi Remco Althuisi sõnul umbes 30 miljoni euro jagu võlgu. Võlausaldajate seas on ka LHV pensionifondid, kelle rahaga lennufirmale lennukeid soetati. Pensionifondide juht Andres Viisemann kiitis otsust toona kõvasti: «See on just selline tehing, millelaadseid tahaks pensionifondidega järjest rohkem teha. Teenime tulu oma pensionifondide klientidele, kuid teeme seda viisil, millest on kasu ka kogu Eesti ühiskonnale.» Kuidas see olukord LHV pensionifonde mõjutab, ei tahtnud LHV kolmapäeva jooksul kommenteerida.