Kessler: rahapesu tõkestamise järelevalve vajab Euroopas ühtlustamist

FI on alates 2002. aastast järjepidevalt värvanud IT-eksperte ja omab Kessleri hinnangul tugevat IT-riskide kompetentsi. See on asutusele oluline nii igapäevase järelevalve tegemiseks kui ka tulevikus krüptosektori finantsjärelevalve alla toomiseks.

Krüptoturu järelevalves hakkab olulist rolli mängima ka Euroopa rahapesu tõkestamise ameti (AMLA) tegevus. Kessleri sõnul on FI seda algatusest alates toetanud. Ta rõhutas, et AMLA edukus sõltub suuresti sellest, et järelevalvet tehtaks kõikides riikides ühtsete reeglite järgi. «Oleme näinud, et sarnaseid riske, kliente ja finantstooteid käsitletakse rahapesu tõkestamise kontekstis erinevates liikmesriikides väga erinevalt,» sõnas Kessler.