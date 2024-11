Vaatamata enam kui 50 miljoni euro suurusele remondikuludele ja lisainvesteeringutele on Auvere elektrijaam viie aasta ja viie kuu jooksul pärast valmimist seisnud erakorralistel põhjustel kokku poolteist aastat. Riigikontrolli ülevaade tuvastas, et siiani pole lõpuni selge, millal saavutab jaam oma projekteeritud töökindluse, kuid jaama haldava Enefit Poweri hinnangul on vaja veel vähemalt kümne miljoni euro jagu investeeringuid.