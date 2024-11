POSTIMEHE OSTUKORV Hinnaliidri korv kallines enim, hinnakäärid on väga suured

Saksamaa odavpoodide kett võtab oma turunduslubadust odavaima hinnaga kaupa pakkuda jätkuvalt tõsiselt. Aga. Nädalatagusega võrreldes on Lidl küll oma liidripositsiooni säilitanud, kuid ostkorvi hinnale on lisandunud 2,49 eurot ehk suisa 4 protsenti ning ostukorv maksis seekord kokku 63, 95 eurot. Lidli hinnalisnadus on kauplusekettide seas ka kõige suurem.