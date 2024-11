VENE ETTEVÕTLUSE ERIPÄRA Venemaal hakkab piimatoodete hindu kontrollima riigiprokuratuur

Sellise düstoopilise uudise edastas Venemaa väljaanna Republic.ru, mille sõnul on taolise populistliku sammu taga Venemaa valitsuse jaoks äärmiselt ebameeldiv asjaolu, et toiduainete hinnad on viimasel ajal hüppeliselt tõusnud.

Kuigi sõda on toonud Venemaale uue keskklassi, tööjõupuudus on kaasa toonud meeletu palgaralli, on Venemaa ühiskonnas piisavalt palju ka neid, kes palgarallist osa ei saa. Need on pensionärid, kelle pensionid on indekseeritud isegi ametliku inflatsiooni tasemest madalamale, eelarvelised töötajad, paljulapselised pered, puuetega inimesed ja puuetega lastega pered. Nende jaoks muutub toidulaua katmine päev-päevalt raskemaks.