Parempoolsed: Nordica häving kinnitab riigikapitalismi elujõuetust

Eesti majandus on Euroopa Liidu pikimas ja sügavaimas languses, inflatsioon on kiire, valitsus võtab igapäevakulude katmiseks järgmisel aastal 930 miljonit eurot laenu. Võlgu elamise ja ülekulutamise spiraalist välja tulekuks on ainus võimalus taastada majanduskasv, üks tee selleks on meelitada riiki investeeringuid. «Praegu tuleks aktiivselt tegeleda riigiettevõtete erastamisega,» rõhutas Kiisler. See tooks tema kinnitusel majandusse uusi erainvesteeringuid, aitaks kaasa majanduslanguse lõpetamisele ja teeks seeläbi pikas perspektiivis kogu ühiskonda jõukamaks.