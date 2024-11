Taani investor Thuesen: see tappis Nordica

Lars Thuesen ütles, et ta on viimastel nädalatel olnud tihedas diskussioonis Nordica praeguse omaniku, kliimaministeeriumiga, aga kahjuks selgus lõpuks, et ostuga kaasneks liiga palju riske. «Kui minister teatas, et ma olen ostuhuviline, siis ta ütles ka, et minu jaoks oli väga tähtis see, et Nordica leiaks talveks uued ärivõimalused,» sõnas Thuesen. «Kui leping SAS-iga lõppes, siis kadus 90% [Nordica] tuludest. See oli see, mis ta tappis.