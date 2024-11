Kristina Kallas: Eesti riigiaparaadi kulud on mikroskoopilised

On üliharuldane, et poliitik soovib ise intervjuud anda. Eesti 200 juht Kristina Kallas ütleb, teda ajendas seda sammu astuma asjaolu, et Eesti inimesed on praegu ärevuses. See on tema sõnul osalt tingitud viimaste aastate raputustest.

«2019 tuli EKREIKE koalitsioon, 2020 tuli pandeemia, mis oli tõeline šokk; 2022 oli meeletu energiahindade tõus ja tagatipuks veel sõda. Aga inimesed saavad informatsiooni tükkhaaval: ühed ütlevad, et hinnad tõusevad, samas valitsus tuleb ja ütleb, et inflatsioon on kontrolli all. Määramatust on palju, inimesed ja ettevõtjad tunnevad, et tulevik ei ole enam nende kontrolli all, poliitiline ebastabiilsus tekitab ettevõtjates suurt ärevust. Ma tahaks tuua suurema pildi, mis meie majanduses ja rahanduses toimub,» rääkis Kallas.