AITAB MONOPOLIST USA ametivõimud alustavad Google'i tükeldamist

Kohtuasja arutab föderaalse ringkonnakohtu kohtunik Amit Mehta, kes augustis langetatud otsuses leidis, et Google'il on otsingumootoriteenuste monopoolne seisund. Otsuses leiti ka, et Google on oma monopoolset seisundit kuritarvitanud. Otsust peeti verstapostiks, mis võimaldab tehnoloogiagigandi mõju kontrollida.