ERRi spordireporter investeeris bitcoin´i ja sai suure võidu

Nii on näiteks bitcoin´i teinud Süvari portfellis viiekordse tõusu, kuid õnnestumisi on teisigi. «Mul õnnestus üsna õigel ajal hüpata Nvidia rongile,» kirjeldas Süvari.

Krüptovara bitcoin´i hind on võrreldes aastataguse ajaga tõusnud 153 protsenti. Viimase kuu ajaga on hind kerkinud 38 protsenti. Ühe bitcoin´i hind on hetkel 87 084,98 dollarit, kuid seda saab osta ka osade kaupa.

Nvidia on USA tehnoloogiafirma, mis toodab graafikaprotsessoreid arvutitele ja mängukonsoolidele. Ettevõtte aktsia on aastaga tõusnud 178 protsenti, kuid kuuga on hind langenud kaks protsenti. Väärtpaberi hind on hetkel 140,15 dollarit.