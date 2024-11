Michali sõnul näitavad majandusprognoosid, et majandus hakkab peagi laugelt kasvama. Seda näitab ka Skandinaavia riikide majandusliku olukorra paranemine ja euribori langus.

Ta tõi välja, et Leedu majandusel on viimasel ajal läinud paremini kui Eestil, kuna nende ekspordipartnerid asuvad Kesk-Euroopas, kus majanduse olukord on olnud lähiaastatel veidi parem kui põhja pool.